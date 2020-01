Jean-Luc Dompé vertrekt naar Essevee

Jean-Luc moet na Vossen en Srarfi de derde winteraanwinst voor Zulte Waregem. De Franse flankaanvaller kwam dit seizoen niet meer voor in de plannen van Jess Thorup en kwijnde weg in de B-kern.

Jean-Luc Dompé legt op dit moment zijn medische testen af bij Essevee. Als hij hiervoor slaagt, kan hij een contract voor 3.5 seizoenen ondertekenen.

Dompé zou na Jelle Vossen en Srarfi de derde offensieve wintertransfer zijn. Dompé scoorde vorig seizoen nog in de verloren bekerfinale tegen KV Mechelen, maar kwam dit seizoen niet meer voor in de plannen van Jess Thorup. Net als Dylan Bronn verkommerde de kwieke Fransman in de B-kern.