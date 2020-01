Marko Pjaca gearriveerd op Neerpede

De Kroatische (flank)aanvaller Marco Pjaca is zopas gearriveerd in Neerpede, waar hij zal onderhandelen over een uitleenbeurt naar paars-wit.

De 24-jarige Kroatische international (24 caps) arriveerde zopas in Neerpede. Hij staat onder contract bij Juventus, waar hij niet aan spelen toekomt. In het verleden werd hij al door Juve al verhuurd aan Schalke 04 en Fiorentina. Onder meer door een zware knieblessure kon hij zich bij Juventus niet ontbolsteren.