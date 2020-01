Michel Preud'homme op zijn hoede voor KV Kortrijk, Van der Bruggen hoopt op constante: "Doen we maar vijf keer per seizoen"

Standard wil in 2020 zo snel mogelijk zekerheid verwerven over play-off 1 en vervolgens daarin zo goed mogelijk presteren. En dus mag er in Kortrijk geen puntenverlies verloren geleden worden. Maar Michel Preud'homme is op zijn hoede.

Standard had het niet moeilijk tegen KV Oostende en won pas in het slot met 2-1. En dus willen ze het nu wél goed doen op bezoek bij KV Kortrijk, om zo voor de eerste keer dit seizoen twee wedstrijden op rij op verplaatsing te winnen na het treffen in Mechelen.

"Het wordt geen makkelijke ploeg om te bekampen. We willen de oplossingen zoeken om de punten te pakken. Maar Kortrijk is een ploeg die vertrouwen heeft gepakt. Ze zijn tegen Club Brugge teruggekomen van een 0-2 achterstand, dat doe je niet zomaar. Een bezoek aan het Guldensporenstadion is sowieso niet makkelijk."

Willen het meer dan pakweg vijf keer per seizoen laten zien

En bij Kortrijk? Bij De Kerels dromen ze van de bekerfinale, maar willen ze vooral een constante in hun prestaties krijgen? "Als ze er zin in hebben, dan spelen Kagé en Mboyo heel goed. En dan draait de hele ploeg ook", refereerde Hannes Van Der Bruggen naar enkele uitblinkers na de match tegen Club Brugge.

"Jammer genoeg lukt ons dat maar een keer of vijf op een seizoen. We zouden dat meer moeten kunnen doen. Hoe het komt dat het ons niet lukt? Dat weet ik ook niet, maar we willen er hard blijven aan werken om het meer te kunnen doen."