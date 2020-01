Officieel: Ex-speler KV Oostende wordt ploeggenoot Sander Berge

De 23-jarige Nederlandse spits speelt sinds februari 2019 voor Changchun Yatai, dat hem voor 2.5 miljoen euro wegkaapte bij KV Oostende.

CC Yatai eindigde de competitie op een magere vijfde plaats en promoveerde bijgevolg niet. Zivkovic was er in 26 goed voor zestien doelpunten.

Hij wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Sheffield United. De Engelse club bedong ook een aankoopoptie om hem definitief over te nemen aan het einde van het seizoen.

Chris Wilder has added a pacey goalscorer to his squad, with the capture of Richairo Živković.



The former Dutch U21s marksman arrives at S2 on a loan deal until the end of the season from Changchun Yatai. United have an option to make the deal permanent in the summer.#SUFC 🔴