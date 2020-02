Beresterke Terem Moffi blijft niet stilstaan bij glansprestatie tegen Standard: "We moeten ons nu focussen op de Beker"

Vrijdagavond zorgde Terem Moffi opnieuw voor een doelpunt in de Jupiler Pro League tegen Standard. Eerder scoorde hij ook al de belangrijke gelijkmaker tegen Club Brugge.

Na afloop van de wedstrijd lag de focus van Moffi duidelijk al ergens anders: "Het was een hele goede wedstrijd van ons, maar we moeten hard blijven werken. De wedstrijd in de Beker tegen Antwerp is niet zo ver meer."

Kortrijk was de betere ploeg en kreeg heel wat mogelijkheden om te scoren: "In de eerste helft lieten we wat kansen liggen en na de rust gingen die dan wel binnen. We scoorden drie goals in een moeilijke wedstrijden en daar mogen we heel tevreden mee zijn."