Genk zet stap richting play-off 1 zonder Berge en Samatta: "Fantastisch dat ze meteen spelen in Engeland"

Genk zag met Sander Berge en Ally Samatta twee belangrijke pionnen vertrekken tijdens de wintermercato en moest een zware nederlaag tegen Gent zo snel mogelijk vergeten. Ondanks die moeilijke week boekte de landskampioen een knappe zege tegen Charleroi.

Een erg belangrijke zege vond de trainer van Racing Genk. "Met nog zeven wedstrijden te gaan is deze overwinning erg belangrijk met het ook op play-off 1", aldus Hannes Wolf. Na deze speeldag blijft Genk de zesde in de stand.

Het was bovendien de eerste match nadat Sander Berge de club had verlaten. "Fantastisch dat Samatta en Berge al meteen speelden in Engeland. Dat zijn geweldige verhalen voor de spelers van Genk, want we spreken wel over de grootste competitie ter wereld."

Maar nu moeten de Limburgers het zonder het tweetal zien te redden. "Het was moeilijk voor ons omdat we kwaliteit verloren zagen gaan. We moesten opnieuw gaan bouwen. Niet binnen twee jaar, maar nu, met vernieuwde energie. Met de zege hebben we hebben een grote stap gezet", besloot hij.