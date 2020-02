Vreselijke pech voor Yannick Thoelen: zware blessure bij vroeg tegendoelpunt tegen ex-ploeg?

KV Mechelen en KAA Gent speelden op zaterdagavond een belangrijk duel tegen elkaar in de strijd om play-off 1 en de topplaatsen. Doelman Yannick Thoelen wilde zich laten zien tegen zijn ex-club, maar had te maken met brute pech.

In de eerste minuut kreeg KAA Gent een vrije trap en ging Bezus achter de bal staan. Die krulde de bal rond de muur en kon de 0-1 binnen werken.

Yannick Thoelen raakte bij die actie bovendien geblesseerd aan de knie, omdat hij zijn positie wilde corrigeren.

Arme Thoelen

De aard en ernst van de blessure is tot op heden nog niet bekend, maar hij moest in tranen op een draagberrie worden afgevoerd. Mogelijk is hij lange tijd out.

Thoelen wilde tegen zijn ex-ploeg Gent revanche nemen voor de heenwedstrijd, maar het werd een snel einde in mineur. De bezoekende fans scandeerden zijn naam bij het verlaten van het veld.