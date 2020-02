Antwerp-fan Tom Waes verwacht "bikkelharde wedstrijd" tegen Club en zou Lamkel Zé wel eens naar 'Kamp Waes' sturen

Deze middag staat de geladen wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge op het programma. TV-maker Tom Waes is een notoir Antwerp-fan en verwacht een heel pittige wedstrijd.

"We spelen op verplaatsing en Club Brugge voetbalt dit seizoen zo goed. Ik vrees ook voor een bikkelharde wedstrijd met veel kaarten", klinkt het bij Sporza. "Tegen andere ploegen durf je al eens, nu heb ik de indruk dat we in eerste instantie vooral geen doelpunt willen slikken. Dan kruip je achteruit en maak je fouten. Echt mooi vind ik zulke gesloten wedstrijden niet, spannend zijn ze wel."

Met een rol voor Didier Lamkel Zé, die waarschijnlijk in de basis begint? "Een onvoorspelbare zot is het, hoog tijd om hem even in de B-kern te laten trainen. Ik ben hem wat beu en zo denken veel Antwerp-supporters. Hij heeft ons Europees voetbal gekost, hij maakt het ons moeilijk in de beker en nu gooit hij nog een keer op de verkeerde manier olie op het vuur voor de wedstrijd van zondag."

“Akkoord, hij kan voetballen, maar zo zijn er nog. Denk maar aan Miyoshi of Refaelov. Laat hen maar even spelen en dan kan Lamkel Zé even nadenken, als dat lukt. Let op, ik vind Lamkel Zé een fantastische speler, hij heeft prachtige bewegingen in huis, maar voetballen is meer dan dat."

Een weekje training bij Kamp Waes zou misschien soelaas bieden? "Fly en Stijn zouden hem alleszins een lesje kunnen leren (lacht)."