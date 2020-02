Cercle Brugge zo goed als veroordeeld: "Mathematisch is het nog mogelijk"

Zelf verloren op het veld van Eupen en Oostende dat won van STVV... Cercle Brugge heeft nu met zes wedstrijden te gaan een achterstand van 9 punten op Waasland-Beveren (dat nog moet spelen) en 10 op Oostende. Hopeloos...

Alleen wil trainer Bernd Storck de handdoek nog niet smijten. "Dit is heel erg jammer voor het team, maar dit is voetbal. Mathematisch gezien is het nog mogelijk en we moeten het blijven proberen, wedstrijd per wedstrijd", aldus Storck.

"We volgen nu al op 9 punten van Waasland-Beveren, dat zondag nog moet spelen. Ik kan ook niet klagen over Kevin Hoggas. Hij speelde een erg goeie tweede helft en scoorde vorige week nog een strafschop. Het is erg jammer voor ons en voor alle Cercle-fans."