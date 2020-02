De ontlading was volgens Wout Faes enorm na de wedstrijd: "Zege doet veel deugd"

KV Oostende heeft gisteren een enorm belangrijke zege geboekt tegen Sint-Truiden. Het werd 1-0 na een doelpunt van Fashion Junior Sakala. Het was een verdiende overwinning voor de thuisploeg.

Voor Wout Faes was het een speciale wedstrijd. De centrale verdediger trok op "Deadline Day" naar Stade Reims, maar hij wordt door de Franse ploeg nog een half seizoen uitgeleend aan KV Oostende.

Hij deed het zeker niet slecht, want Sint-Truiden raakten moeilijk door de defensie. Faes zelf was zeer tevreden. "De zege is belangrijk en doet veel deugd. De ontlading was dan ook enorm. Ik ben hier gebleven omdat ik in de zomer door de grote poort wil vertrekken naar Stade Reims met het behoud", aldus Faes na de wedstrijd bij Sporza.