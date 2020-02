🎥 Wat een sensatie! Elke 20 minuten doet Erling Haland de netten trillen bij Dortmund

Van een impact op een ploeg gesproken! Erling Haaland kwam tot dusver drie keer in actie voor Borussia Dortmund en het Noorse wonderkind scoorde zeven keer. Nu ja, kind... Dat kan je moeilijk zeggen van iemand die de tegenstand met huid en haar oppeuzelt.

‘Waarom die nieuwe Noor die ons 45 miljoen euro heeft gekost niet eens inbrengen’, moest Dormtund-coach Lucien Favre gedacht hebben bij een 3-1 achterstand tegen Augsburg. 35 minuten later weerklonk het laatste fluitsignaal en had de debuterende Erling Braut Haaland zijn eerste hattrick voor de Borussen gemaakt.

“Hij was nog niet klaar om al aan een match te beginnen”, klonk het bij Favre. De week erna viel de 19-jarige killer opnieuw in en prikte hij er weer twee tegen de touwen. Het FC Köln van Bornauw was het slachtoffer. De 5-1 scoorde hij uit een bijzonder scherpe hoek.

Eén goal om de 19,4 minuten

Nog een week later mocht Haaland van bij het begin opdraven en opnieuw kwam zijn naam twee keer op het scorebord. Union Berlin kreeg een flink pak voor de broek (5-0) en de Noor lokte ook nog een penalty uit die werd omgezet door aanvoerder Reus.

In totaal speelde Haaland drie matchen voor Dortmund, waarin hij zeven keer raak trof, ofwel 7 goals in 136 minuten. Een gemiddelde van 19,4 minuten per doelpunt! Sommige spelers moeten een (half) seizoen wachten om zeven goals in hun compilatie te krijgen, Haaland deed er drie matchen over. Bekijk de doelpunten hier: