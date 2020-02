Zulte Waregem gelooft in stunt tegen Club Brugge: "We moeten ons durven tonen: we zijn Lokeren niet"

Zulte Waregem strijdt woensdagavond in eigen huis tegen Club Brugge met als inzet een ticket voor de finale van de Beker van België. Bij Essevee geloven ze in een stunt.

De heenwedstrijd in Jan Breydel eindigde op 1-1. Zulte Waregem tankte vertrouwen uit dat gelijkspel.

"We blijven de underdog, maar als we erin geloven, maken we een kans", vertelde voorzitter Carl Ballière op de voorafgaande persconferentie.

Coach Francky Dury wil vooral lef zien van zijn spelers: “We moeten ons durven te tonen. Wij zijn Zuid-West-Vlaanderen. Wij zijn niet Lokeren of zoiets. We moeten die fierheid uitstralen: ook in moeilijke momenten."

"Natuurlijk spelen we tegen een heel sterke ploeg, maar wij hebben twee weken geleden ook goed gespeeld. Net als tegen Antwerp. En we scoorden vijf keer tegen Waasland-Beveren.”

“Dankzij onze transfers beschikken we over een straffe kern. Er zal sfeer zijn woensdag. Die krijg je niet als de mensen er niet in geloven."