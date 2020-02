Eentje die nog niet eens in België is, een twijfelachtige pion of een jongeling? Wie staat vrijdag op de linksachter bij Anderlecht tegen AA Gent?

Anderlecht speelt vrijdagavond de topper tegen AA Gent in de Ghelamco Arena. Bij paars-wit wordt het opnieuw puzzelen.

Elias Cobbaut speelde de afgelopen weken op de linksachter bij de recordkampioen, maar moest zich tegen Moeskroen halverwege geblesseerd laten vervangen. Hij is onzeker voor vrijdag.

Last-minute aanwinst Kemar Lawrence arriveert pas woensdag in België. Hij moest in Jamaica onder meer nog een gedrag van goed gedrag en zeden ophalen.

Optie drie is Killian Sardella. Die viel tegen Moeskroen in op de linksachter en deed het niet onaardig, maar is in principe een rechtsvoetige centrale verdediger.

En dan is er nog Sieben Dewaele. Die fungeerde dit seizoen ook al elf keer als linksachter, maar ook hij is daar eigenlijk niet voor opgeleid. Afwachten wie er vrijdag tegen Jonathan David en co komt te staan.