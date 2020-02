D'Onofrio weet hoe hij de twijfelaars richting BeNeLiga kan trekken: "Daar moeten Zulte Waregem, Kortrijk en Mechelen eens over nadenken"

De voorbije weken werden er wederom verwoede pogingen gedaan om de BeNeLiga nieuw leven in te blazen. Ook Luciano D'Onofrio is voorstander van de grensoverschrijdende competitie. En de sterke man van Antwerp FC weet hoe hij de twijfelaars kan overtuigen.

En die twijfelaars zijn natuurlijk voor de kleinere clubs. Een grensoverschrijdende competitie betekent natuurlijk automatisch dat er voor sommige eersteklassers geen plaats meer zal zijn.

“Op dit moment is de Belgische competitie niet interessant genoeg”, oppert Luciano D’Onofrio in Het Laatste Nieuws. “Op deze manier zullen we op termijn aan de kant worden geschoven. We hebben niet alleen meer inkomsten nodig, maar ook visibiliteit is belangrijk.”

Een Chinees staat op vrijdag niet op voor Antwerp FC - RSC Anderlecht. Maar diezelfde Chinees zal dat misschien wel doen voor Ajax - Antwerp en Ajax - Anderlecht

En daar komt de BeNeLiga om de hoek piepen. “Een Chinees staat op vrijdag niet op voor Antwerp FC - RSC Anderlecht. Maar diezelfde Chinees zal dat misschien wel doen voor Ajax - Antwerp en Ajax - Anderlecht.”

“En hierover moeten clubs als Zulte Waregem, KV Mechelen en KV Kortrijk eens over nadenken”, is de Italobelg op dreef. “Een speler die nu niet wil komen naar hun club, zal dat misschien wél willen als hij het vooruitzicht heeft om niet alleen tegen Club Brugge, KAA Gent en Anderlecht te spelen, maar ook tegen Ajax, PSV en Feyenoord.”