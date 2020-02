Raakt Anderlecht nog bij de eerste zes? "Wij hebben veel vertrouwen, maar..."

Anderlecht staat vier punten achter Racing Genk, de zesde in de stand. Ze zijn dus nog steeds in de running voor play-off 1, maar er komen twee beslissende weken aan voor Anderlecht.

Terwijl Anderlecht niet schitterde op het veld tegen Cercle Brugge en vervolgens thuis tegen Moeskroen, boekten ze wel 6 op 6. Daardoor blijven ze in de running voor play-off 1. Er zijn nog zes speeldagen te gaan voor het begin van de play-offs.

"Vier op zes"

"We hebben veel vertrouwen in play-off 1, maar de volgende twee wedstrijden zullen beslissend zijn", benadrukt Michael Verschueren in een interview bij la Dernière Heure. "We moeten punten halen op het veld van AA Gent, maar we moeten vooral winnen tegen KV Mechelen."

De missie van Anderlecht is dan ook duidelijk: "We moeten minstens vier op zes halen", aldus Michael Verschueren.