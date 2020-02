Mooi gebaar: Bushiri verontschuldigt zich voor zijn twee overtredingen tegen ex-ploeg KVO

Het was geen avond om lang te onthouden voor Rocky Bushiri bij zijn terugkeer naar KV Oostende met Sint-Truiden. Zijn ploeg verloor en de verdediger moest het veld verlaten na twee gele kaarten. Terecht, geeft hij zelf toe. En hij wil er zich ook voor excuseren bij... KVO.

Bushiri nam na de match contact op met de persverantwoordelijke van Oostende. Bij zijn eerste overtreding kwetste hij Andrew Hjulsager en bij zijn tweede ging hij door op Goran Milovic. Hij wou zich persoonlijk verontschuldigen bij zijn ex-ploeg en de supporters.

"Beste KVO-fans, ik wil me excuseren voor mijn overtredingen op Hjulsager en Milovic. Als voetballer heb ik nooit enige intentie om iemand te kwetsen dus dat was nu ook niet het geval. In the heat of the moment van een match gebeuren zulke zaken nu eenmaal en ik ben er dan ook voor bestraft geweest met twee gele kaarten", laat hij weten in de KV Oostende-groep op Facebook.

Hij ging ook bij Hjulsager en Milovic langs. "Na de match heb ik dit ook meteen nog uitgepraat met de spelers in kwestie. Ik wil jullie verder nog bedanken voor de hartelijke ontvangst, weet dat KVO altijd in mijn hart blijft."