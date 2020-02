"Play-off 1?" "We zouden ontgoocheld zijn als we er niet bij zijn, maar het is niet van levensbelang"

Met nog zes wedstrijden te gaan is Racing Genk in de top zes terechtgekomen, maar de strijd is nog niet voorbij. Het verschil met de ploegen achter hen is niet zo groot en dus zullen ze elke week resultaten moeten boeken.

Slechts vier punten scheiden Racing Genk, KV Mechelen, Zulte Waregem en Anderlecht. deze clubs zullen naar alle verwachting strijden om de laatste plaats bij de eerste zes. De regerende kampioen is dus nog niet zeker van een plaats bij play-off 1.

Maar Dimitri De Condé is er niet door geobsedeerd. "We zouden teleurgesteld zijn als we er niet bij zijn, maar het is ook niet van levensbelang voor de club die we zijn geworden", legt De Condé uit bij Sporza. "Wat belangrijk is, is dat de jongeren hun kans krijgen, maar we hebben natuurlijk liever dat ze in play-off 1 verschijnen dan in play-off 2."