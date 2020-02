Matias Suarez komt met een opmerkelijke uitspraak: "Twee jaar geleden stond ik dicht bij een terugkeer"

In de zomer van 2016 vertrok Matias Suarez via een achterpoortje bij RSC Anderlecht. De Argentijn kon naar eigen zeggen twee jaar later terugkeren naar Brussel, maar de deal ging uiteindelijk niet door.

In een gesprek met La Dernière Heure vertelde Matias Suarez over de contacten die er waren tussen zijn management en Anderlecht: "Ik was eigenlijk wel graag teruggekeerd. Mensen uit mijn entourage stonden in contact met Anderlecht, maar verder kwam het niet. Uiteindelijk hoorde ik niets meer." Hein Vanhaezebrouck was op dat moment de hoofcoach bij paars-wit. Suarez bewees uiteindelijk het ongelijk van Anderlecht om hem niet terug te halen. De ex-Gouden Schoen verliet in januari 2019 Belgrano voor topclub River Plate. Suarez speelde intussen ook wat interlands voor de Argentijnse nationale ploeg.