Racing Genk leent Kroatische spelmaker uit aan een nieuwe club

In West-Europa zit de transferperiode er al enkele dagen op, maar dat is niet overal het geval. Landskampioen Racing Genk heeft nog een speler uitgeleend aan het Poolse Cracovia.

De Kroatische spelmaker Ivan Fiolic werd door Racing Genk afgelopen zomer uitgeleend aan het Cypriotische AEK Larnaca. Fiolic deed het niet onaardig met 3 doelpunten en 2 assists in 13 wedstrijden.

Cracovia -de huidige nummer twee in Polen- neemt hem nu over tot het einde van het seizoen. De club heeft ook een aankoopoptie. Fiolic kwam bij Genk nooit echt in beeld, hij speelde vorig seizoen slechts 8 keer mee.