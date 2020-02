Anderlecht heeft grootste ziekenboeg van het land en kan... met de geblesseerden dit topelftal samenstellen!

RSC Anderlecht heeft de grootste ziekenboeg van het land. Frank Vercauteren kan voor de verplaatsing naar KAA Gent van aanstaande vrijdag geen beroep doen op maar liefst twaalf spelers.

Bij RSC Anderlecht wordt dan meteen met de vinger - al zullen de criticasters het niet zo luid zeggen - naar Vincent Kompany gewezen. De speler-manager benadrukte zijn spelsysteem dat hij in de voorbereiding vergat om de loopschoenen aan te trekken.

Gevolg: de ziekenboeg puilt uit. Meer zelfs: met het aanwezige materiaal in de lappenmand kan zelfs een meer dan behoorlijk elftal gemaakt worden.

DOEL: Frank Boeckx

DEFENSIE: Andy Najar, Elias Cobbaut, Philippe Sandler, Anthony Vanden Borre

MIDDENVELD: Adrien Trebel, Samir Nasri, Yari Verschaeren

AANVAL: Nacer Chadli, Pieter Gerkens, Kemar Roofe

En dan kunnen we Landry Dimata zelfs nog op de bank zetten. Vooraleer u zich afvraagt waarom we de spits niet opstellen: hij is simpwel diegene die al het langst in de ziekenboeg vertoeft.