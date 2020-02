Thibaut Courtois na sterke prestaties genomineerd om Speler van de Maand te worden

La Liga heeft Thibaut Courtois namelijk genomineerd om Speler van de Maand januari te worden. Real Madrid kreeg afgelopen maand slechts 1 doelpunt tegen. Dat was een kopbaldoelpunt van Luuk de Jong tegen Sevilla.

Real staat momenteel aan de leiding in de Spaanse competitie met een voorsprong van 3 punten op FC Barcelona. De Spaanse topclub zit ook in de volgende ronde van de UEFA Champions League.

🏆 Thibaut Courtois has been nominated for the LaLiga Player of the Month for January! 👏🏼 pic.twitter.com/vJFKhN0CF2