Zulte Waregem kan Club Brugge ontvangen in een quasi uitverkocht stadion

De spelers kunnen in elk geval rekenen op een quasi uitverkocht stadion. De volledige capaciteit van het Regenboogstadion bedraagt 12.500 plaatsen en er gingen intussen meer dan 11.000 tickets de deur uit. Het zijn enkel de supporters met een abonnement die vier extra tickets per persoon kunnen aankopen.

De verwachtingen zijn in elk geval hooggespannen want de thuisfans plannen een tifo en clubiconen als Stijn Meert, Pieter Merlier, Nathan D’Haemers, Stefan Leleu en Tjörven De Brul zullen aanwezig zijn.

🏆 The second most important game of the season!



🆚 @ClubBrugge (1-1 heen)

🏟️ Regenboogstadion

🕗 20:45



👉 Allerlaatste tickets voor #zwaclu op