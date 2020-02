Antwerp mag na 28 jaar nog eens naar de Heizel: "Een droomfinale voor het Belgisch voetbal"

Antwerp heeft het geflikt. Op 22 maart trekt de Great Old naar het Koning Boudewijnstadion, maar het heeft de spelers bloed, zweet en tranen gekost op het veld van Kortrijk.

"We staan verdiend in de finale", gaf Wesley Hoedt meteen na de partij aan, ", zeker gezien de kansen die we in de heenmatch gemist hebben. Nu hebben we het zakelijk afgemaakt."

De Nederlander kijkt al uit naar de finale. "Het wordt tijd dat we iets tastbaars kunnen geven aan de fans. Voor hen is het geweldig, maar ook voor het Belgisch voetbal. Het wordt een droomfinale. Qua strijd, maar ook qua kwaliteit, want het zijn gewoon twee sterke ploegen."

"Het wordt een kans om ons seizoen nog meer glans te geven. We moeten vol gas daar naartoe leven", besloot Hoedt.