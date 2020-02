🎥 Zulte Waregem-aanvoerder richt zich tot fans: "Als jullie ons zo blijven steunen, ben ik er zeker van dat we play-off 1 kunnen halen"

Zulte Waregem verweerde zich woensdagavond kranig, maar moest het ticket voor de finale van de Beker van België toch aan Club Brugge laten. Maar het seizoen van Essevee zit er nog lang niet op.

Zulte Waregem is namelijk nog vol in de running voor play-off 1. Aanvoerder Davy De Fauw richtte zich nu tot de supporters.

“Ik ben nog steeds teleurgesteld. Net als iedereen. Het zal wat tijd nodig hebben om dit te verwerken, maar dit weekend wacht opnieuw een belangrijke opdracht.”

“Tegen Charleroi spelen we een belangrijke wedstrijd in de strijd om play-off 1. Ik denk dat iedereen gisteren gezien heeft dat we tot veel in staat zijn als jullie zo massaal achter ons staan. Als jullie ons zo blijven steunen, ben ik er zeker van dat we play-off 1 kunnen halen.”