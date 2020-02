🎥 Guardiola breekt een lans voor Eden Hazard: "Als hij niet op niveau is, is er iets aan de hand in Madrid"

Het is toch enigszins vreemd opkijken naar de taferelen die zich ontwikkelen bij Real Madrid. Eden Hazard zou fit zijn, maar Zidane selecteert hem (nog) niet. Dat zou waarschijnlijk niet het geval zijn als Pep Guardiola Hazard onder zijn hoede zou hebben.

Uit een Spaanstalig filmpje van eind vorig jaar dat nu pas is opgedoken, blijft dat de manager van Manchester City een hevige fan is van Hazard. "Wat ik gezien heb van hem in Engeland, is wereldklasse. Hij is niet gewoon een topspeler, hij staat nog een niveau daarboven."

Ook toen al werd er gereageerd op de suggestie dat het toch niet helemaal zou klikken, Hazard bij de Koninklijke. "Als hij niet op niveau is, is er iets aan de hand in Madrid. Want hij is echt goed. Maar iedereen weet dat je je moet aanpassen als je bij een nieuwe club komt."