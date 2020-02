Nieuwste aanwinst Anderlecht: "Voor mij is het nu belangrijk om me te bewijzen en hier te kunnen blijven"

Marko Pjaca maakte een bijzonder scherpe indruk. De flankaanvaller gaat met nummer 20 spelen bij Anderlecht. Op zijn persvoorstelling maakte hij ook duidelijk dat hij niet zomaar een passant wil worden zoals Marin, Markovic en Djuricic.

Voorgenoemd drietal werd de vorige seizoenen in de wintermercato binnengehaald, maar liet geen onvergetelijke indruk achter. De 24-jarige Pjaca wil hen niet achterna. "Kijk, ik heb de voorbije jaren redelijk wat clubs versleten. Het zou voor mijn carrière goed zijn dat ik nu eens langer bij één club kan blijven. De club heeft een optie op een extra jaar en ik wil hen tonen dat ik iets kan bijdragen, zodat we met z'n allen overeen kunnen komen om te blijven."

De twee zware knieoperatie maken mensen aan het twijfelen, maar Pjaca blaakte van zelfvertrouwen. "Ik weet dat ik weinig speelde, maar ik voel me goed. Ik trainde ook al vier maanden volop mee met Juventus. Ik speelde maar 15 minuten tegen Udinese, maar ik heb me fit gehouden. Ik heb ook geen pijn meer."

Ik wil de club helpen... Op welke manier, dat maakt niet uit

Pjaca maakte zijn keuze niet zomaar. "Dat Anderlecht twee jaar geleden al interesse had. Dat wist ik zelfs niet. Voor ik naar hier kwam, sprak ik met veel Kroaten die al voor de club en in België speelden. Zij hielpen me mijn keuze te maken. Ik wil de club helpen om de play-offs te halen. Hoe, dat maakt niet uit: assists, goals, verdedigen... Ik wil alles doen om te helpen."

Bij Juventus deelde hij de kleedkamer met Cristiano Ronaldo. Die leerde hem onder meer om nooit op te geven. "Zijn werkethiek is fantastisch. Daar heb ik veel van opgestoken", aldus de vervanger van Alexis Saelemaekers.