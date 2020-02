'Pogba weigert nog een wedstrijd te spelen voor Manchester United en wil na EK eindelijk verwachte transfer maken'

Heeft Paul Pogba zijn laatste wedstrijd voor Manchester United gespeeld? De Franse middenvelder kampt nu al een tijdje met een enkelblessure. Haast om terug te keren heeft hij alleszins niet.

The Mirror weet dat Paul Pogba van plan is om niét meer voor Manchester United te spelen. De Fransman stoomt zich klaar om topfit aan het EK te beginnen. Matchritme wil hij dan ook nog enkel met de Franse nationale ploeg opdoen.

Real Madrid aast al bijna twee seizoenen op Pogba. De kans is dan ook groot dat de middenvelder deze zomer de overstap naar Spanje zal maken. De huidige werkweigering is wellicht ingefluisterd door Mino Raiola. De zaakwaarnemer liet al duidelijk verstaan dat hij niet meer wil samenwerken met the Red Devils.