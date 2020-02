Antwerp speelt zonder Mbokani op zoek naar een finaleticket tegen KV Kortrijk

De finale wenkt, de belangen zijn groot en nog niets is beslist in de confrontatie tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC. Het belooft dus een spannende terugwedstrijd te worden in de tweede halve finale van de Croky Cup. Wie neemt het op 22 maart in Brussel op tegen Club Brugge?

Kortrijk nam een 1-1 mee uit de heenmatch en hoewel Antwerp de partij domineerde en een strafschop miste zat er zelfs nog een late winning goal in voor de Kerels, maar Selemani trof de paal. Dat hij daar donderdagavond maar geen spijt van zal hebben, want een bekerfinale kan het seizoen van de club flink wat extra pigment geven. We kunnen alvast een georganiseerd Kortrijk aan de aftrap verwachten, want het is Antwerp dat minstens een keer moet scoren om door te stoten of verlengingen uit de brand te slepen. Bij de bezoekers is er een grote afwezige en dat is Dieumerci Mbokani, topschutter van de Great Old en in de Bosuil nog goed voor de gelijkmaker. Selectienieuws Gano wordt hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger, maar voor de rest zijn er geen afwezigen bij Antwerp. Ook Kortrijk treedt zo goed als op volle sterkte aan. Er ontbreken wel twee verdedigers. Hines-Ike is ziek, Golubovic geschorst. Antwerp geeft nooit zijn selectie vrij, hieronder vindt u de 21-koppige selectie van Kortrijk, mét nieuwkomer Makarenko: Sebastien Bruzzese, Larry Azouni, Ilombé Mboyo, Fraser Hornby, Hervé Kage, Jovan Stojanovic, Hannes Van Der Bruggen, Christophe Lepoint, Maxim Deman, Terem Moffi, Adam Jakubech, Julien De Sart, Yevhenii Makarenko, Andriy Batsula, Kristof D'Haene, Lucas Tuta, Imoh Ezekiel, Eric Ocansey, Vladimir Kovacevic, Faïz Selemani, Timothy Derijck Antwerp is favoriet, maar als Kortrijk doorstoot kan je van 10 euro 24,50 euro maken bij betFIRST.