De transferhattrick van Verschueren is eindelijk voltooid: derde Brusselse wintertransfer arriveert in België

Na de offensieve versterking is ook de verdedigende aanwinst van Anderlecht van afgelopen wintermercato eindelijk gearriveerd in België. Zijn naam luidt Kemar Lawrence, hij werd net als zijn ploegmaat aan de overkant van het veld weggeplukt bij NY Red Bulls.

Dat zijn transfer heel wat voeten in de aarde heeft gehad kon u al eerder lezen op Voetbalkrant.com. Nu kan paars-wit vanaf de komende weken eindelijk rekenen op zijn gewenste versterking op de linkerflank. De wedstrijd tegen Gent deze vrijdag komt wel nog te vroeg.

Adelbrieven

De Jamaicaan arriveert met de nodige adelbrieven onder de arm naar België. De international is zeer geliefd in eigen land en in de USA werd hij gezien als één van de beste linksachters in de MLS. Anderlecht hoestte 1,1 miljoen euro op voor de 27-jarige verdediger.