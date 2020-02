Opvallende reden zorgde er bijna voor dat transfer van Kemar Lawrence naar Anderlecht niet kon doorgaan

Kemar Lawrence werd, net zoals Pjaca en Joveljic, door Anderlecht binnengehaald op "Deadline Day". Toch was de kans bestaande dat de transfer van Lawrence niet zou doorgaan. Lawrence zat namelijk met een vol paspoort.

Kemar Lawrence had geen plaats meer voor zijn Belgische visum/werkvergunning. Daardoor moest de Jamaicaan terug naar zijn geboorteland om een nieuw paspoort te halen. Zijn medische testen had hij al afgelegd bij zijn vorige club (New York Red Bulls), maar het moest allemaal snel gaan.

Uiteindelijk kon de transfer toch doorgaan. De kans dat Lawrence er bij is tegen AA Gent, is klein. Hij zal pas deze week arriveren bij Anderlecht. Volgens Het nieuwsblad zal Lawrence met rugnummer 92 spelen.