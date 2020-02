Extra motivatie bij Anderlecht vanavond? "Nee! Dan zijn we niet goed bezig!"

Anderlecht dreigt vanavond te verdwalen in 'de ruit van AA Gent'. Frank Vercauteren straalde echter veel vertrouwen uit dat zoiets niet gaat gebeuren. "We hebben het vorige keer toch ook niet slecht gedaan?"

Vercauteren wou de tegenstander niet extra ophemelen. "Het beste middenveld van België? Eén van de beste ja. Kums is er niet bij, maar ze hebben genoeg wisselmogelijkheden. Wij zullen op alle fronten top moeten zijn: technisch, tactisch, fysiek en mentaal! Maar we hebben al bewezen dat we iets kunnen neerzetten tegen AA Gent."

Anderlecht staat wel op vier punten van play-off 1 en kan nog wat verder opschuiven. "Of dat extra motivatie is? (haalt de schouders op) Nee! Dat mag ook niet. Als we zouden zeggen dat we voor deze match meer gemotiveerd zijn dan voor een andere zijn we niet goed bezig hé. Het maakt geen verschil of je vier punten achter of vier punten voor staat, de filosofie moet altijd zijn om te willen winnen. Nu een tandje bijsteken omdat het Gent is, dat zou verkeerd zijn."