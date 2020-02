Vercauteren kan eindelijk nog eens glunderen: "Heel fier op wat mijn spelers hebben neergezet tegen beste ploeg in België"

Anderlecht speelde één van zijn beste matchen van het seizoen in de Ghelamco Arena. Eindelijk iets om verder op te bouwen. Dat was ook de conclusie van Franky Vercauteren, die zijn jonge groep enkel maar kon feliciteren.

"Ik ben enkel wat ontgoocheld over het resultaat, want als er iemand de drie punten verdiende, waren wij het wel", zuchtte hij. "Maar voor de rest? Ik ben heel fier op mijn spelers, op de prestatie die ze hier hebben neergezet op alle vlakken. Daarvoor kan ik ze enkel feliciteren, zeker als er zoveel kwaliteit afwezig is."

Maar zijn jonge gasten brachten dezelfde kwaliteit. "Heb je de geboortedatums tussen beide ploegen eens vergeleken? Dit is iets waarop we kunnen verder bouwen. Dit was teamwork. De leiding was weggevallen, maar er stonden andere jongens op. Dat was ook gebeurd. Er zijn er een paar echt opgestaan."

Dan denken we vooral aan Zulj en Lokonga, die hun niveau serieus opkrikten en de jonge gasten bij de hand namen. "Dit bewijst dat we niet slecht bezig zijn, dat we op het goede spoor zitten. Tegen toch - volgens iedereen - de beste ploeg van het moment in België. Dan heb je wel iets gepresteerd."