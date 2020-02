Hoezo? Voetbalbond komt met informatie over datum bekerfinale

Club Brugge en Antwerp wisten zich deze week te verzekeren van de bekerfinale. Overal sijpelde al nieuws door in verband met die finale, maar plots lijkt een en ander toch nog niet zo zeker ...

Doordat Club Brugge de bekerfinale haalde, leek het woensdagnacht al duidelijk dat de bekerfinale wel degelijk op zondagnamiddag 22 maart zou worden gespeeld.

Dit in verband met veiligheidsvoorschriften. Toch is daar volgens de Belgische voetbalbond nog geen sluitend besluit over genomen. Sowieso wordt het een moeilijke wedstrijd voor de ordediensten in en rond Brussel.

Nog geen uitsluitsel

"De wedstrijddatum wordt zo snel mogelijk bevestigd.Tijdens een vergadering in het bondsgebouw op 7 februari met beide finalisten werd Club Brugge KV door loting aangeduid als ‘thuisploeg’ in de finale. R. Antwerp FC is ‘de bezoekende ploeg’", aldus de Belgische voetbalbond.

"De vergaderingen met de bevoegde autoriteiten kunnen pas de volgende dagen plaatsvinden. Op basis daarvan zullen de datum en het aftrapuur van de finale bevestigd worden."