"We zien blijkbaar graag af tot de laatste seconde": Lior Refaelov schiet Antwerp naar de Heizel

Twee keer vond men bij Antwerp dat ze recht hadden op een strafschop en één keer ging de bal ook effectief op de stip. Lior Refaelov klaarde de klus en dat volstond ook voor de kwalificatie, maar het werd nog zwoegen tot aan het bittere eind voor de Great Old.

In de tweede helft had Lior Refaelov het lot van KV Kortrijk al vroeger kunnen bezegelen, maar de Israëliër trof de buitenkant van de paal. "Als ik daar had gescoord hadden we wellicht een makkelijkere avond gehad", glunderde de doelpuntenmaker na de match.

Want zo lang de 0-1 op het scorebord stond bleven de West-Vlamingen er vol voor gaan en ze kwamen zelfs erg dicht bij de gelijkmaker. "We zien blijkbaar graag af tot de laatste seconde, maar zo smaakt de overwinning achteraf misschien nog zoeter. Op het einde moest onze verdediging alle zeilen bijzetten en Seck deed het tweemaal fantastisch."

Antwerp mag dus opnieuw naar de Heizel, nadat het in augustus in extremis van het Europese toneel werd geveegd door AZ. "Dit was voor ons de belangrijkste match van het seizoen, na AZ dan. Ik ben ontzettend trots op de jongens. We staan na zo veel jaar opnieuw in de bekerfinale en het is nog maar eens een verwezenlijking van ons in deze laatste drie seizoenen', besloot hij.