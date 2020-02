🎥 Heeft Real Madrid Martin Ödegaard nu al nodig? Jonge Noor speelde geweldige partij tegen zijn moederclub

Real Madrid ligt uit de Spaanse beker. Het verloor gisteren van Real Sociedad na een spectaculaire wedstrijd. Het werd 3-4. Martin Ödegaard speelde zeer sterk tegen zijn moederclub en was ook goed voor een doelpunt.

Het was een indrukwekkende wedstrijd van de jonge Noor. Hij was overal op het veld te vinden en in de eerste helft was hij ook goed voor een doelpunt. Alekander Isak, een ander jong talent, scoorde gisteren twee keer tegen Real Madrid.

Ook de supporters van de Spaanse topclub waren onder de indruk van Martin Ödegaard. Ze hopen hem snel aan het werk te zien in Santiago Bernabéu. Hebben ze hem nodig? Bekijk hieronder een filmpje met de hoogtepunten van Ödegaard tegen Real Madrid: