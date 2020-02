Hoedt getrakteerd op enkele biertjes: "Ze moeten maar lekker doen"

Wesley Hoedt heeft zich al een paar keer verwonderd over de Belgische competitie. Donderdagavond was het weer van dat. Terwijl hij van het veld stapte na een blessure kreeg hij van de Kortrijkse fans een paar bekertjes bier aangeboden. Wel niet op de manier waarop dat zou moeten...

Hoedt kreeg een bierdouche nadat hij met een enkelblessure richting bank stapte. De Nederlander kon niet meer verder, gaf hij zelf aan. "Die bierdouche? Ik heb er niet op gereageerd, want anders maak je het alleen maar erger. Het zal er wel bij horen zeker? Als de fans van Kortrijk dat leuk vinden, moeten ze maar lekker doen. Ik vind het respectloos. Ik denk niet dat ik iets verkeerd gedaan heb richting die mensen."

De steun van de eigen fans kon hij dan weer wel appreciëren. "We moeten die mensen iets teruggeven, want hun support was weer geweldig."