Anderlecht-nieuwkomers Pjaca en Joveljic maken indruk in oefenmatch

Door vrijdag een punt te sprokkelen op het veld van AA Gent en ook de manier waarop zal dit toch een behoorlijk weekend zijn voor RSC Anderlecht. De spelers die weinig of geen speelminuten kregen, kwamen vandaag nog in actie in een vriendschappelijke wedstrijd.

Tegenstander was het Luxemburgse Dudelange. De Luxemburgers komen juist uit een lange winterperiode. Onder andere Marko Pjaca en Dejan Joveljic, die op de slotdag van de transferperiode werden aangetrokken, stonden mee op het veld en zij maakten een goede indruk. Youngsters maken de doelpunten De twee doelpunten van Anderlecht werden echter niet door hen gemaakt, maar wel door twee youngsters. Eerst kwam de 17-jarige aanvallende middenvelder Ait El Hadj op het scorebord en vervolgens lukte de 16-jarige Momo Guindo de tweede Brusselse treffer. Anderlecht won de partij overigens met 2-1. Voor de Jamaicaan Kemar Lawrence waren er in deze wedstrijd nog geen speelminuten.

