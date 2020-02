Dejaegere liet winnende treffer liggen: "Ik had niet mogen springen"

Brecht Dejaegere mocht eindelijk nog eens voetballen met AA Gent na zijn blessure. De middenvelder zorgde voor extra gevaar, maar liet de winnende treffer liggen.

Iedereen was het erover eens dat die kopbal op voorzet van Odjidja eigenlijk een doelpunt had moeten zijn, ook Dejaegere zelf. "Ik heb dat verkeerd getimed", aldus Dejaegere. "Ik had eigenlijk zelfs niet moeten springen. Ik moest er gewoon tegenlopen en die bal gekruist in doel koppen. Dat heeft toch nog even in mijn hoofd gezeten na die fase. Zonde!"

Hij haalde zelfs nog een fantasietje boven met de hak van buiten de zestien, maar kon Van Crombrugge niet verschalken. "Dat was een mooie geweest anders ja", lachte hij. "Ik dacht dat de bal over de grond ging komen, ik wist niet of hij voor mij bedoeld was. Misschien als we volgende keer wat meer sproeien, dan heeft de keeper minder grip."

Maar hij deed ook niets af aan de prestatie van Anderlecht. "Je hebt twee opties met hen: ze schieten zichzelf in de voet met hun voetbal of ze vinden de ruimtes. Het werd het tweede. Met één beweging schakelden ze soms twee-drie man uit."