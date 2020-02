17 jaar en onstopbaar, zelfs tegenstander onder de indruk: "Doku? Nog niemand in België gezien met die kwaliteiten"

17 jaar dames en heren! Vriend en vijand waren vrijdagavond zwaar onder de indruk van Jérémy Doku. De tiener speelde beide flanken van Gent aan flarden. En hij kan nog een stuk beter...

Doku maakte in de eerste helft Muhammadi het leven zuur, in de tweede helft zag Alessio Castro-Montes sterretjes. Doku was al goed tegen Moeskroen, maar tegen Gent viel bij de toeschouwers regelmatig "onhoudbaar" te horen. Met zijn snelheid gaat hij nog veel verdedigers nachtmerries bezorgen.

Thomas Kaminski zag hem regelmatig voorbij zijn laatste verdedigers snellen. "Die twee deden ons pijn hé. Amuzu aan de andere kant ook. Maar Doku, ja, ik denk niet dat ik al een speler in België met die kwaliteiten gezien heb. Normaal gezien lopen de tegenstanders achter onze backs, nu moesten ze vooral achter hem aanlopen. Nog nooit gezien!"