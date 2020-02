Sambi Lokonga domineerde met Zulj het middenveld: "Ik weet dat de mensen graag zeggen hoe slecht we zijn"

Straffe stoten! Heel de week gesproken over de fameuze ruit van AA Gent en Sambi Lokonga en Peter Zulj konden die met hun tweetjes gewoon ontwrichten bij afwezigheid van Sven Kums. "Ik weet dat mensen graag zeggen hoe slecht we wel zijn", haalde Sambi Lokonga achteraf zijn gram.

Voor de wedstrijd vroegen Frank Vercauteren en Vincent Kompany aan Zulj en Lokonga om de ploeg bij de hand te nemen. En de twee middenvelders gaven thuis hoor. Gent kreeg geen vat op hen. "Maar kort samengevat: ik ben niet blij met dit punt", zei Sambi. "We hebben het werk gedaan, maar we hebben niet de vruchten geplukt. We hadden hier drie punten moeten meenemen."

Voor de verdedigende middenvelder was het een antwoord op de kritiek. "Peter en ik weten dat we niet onze beste matchen gespeeld hebben de voorbije weken. Maar dit was hoe het moet zijn. De mensen zeggen graag dat wij geen goeie ploeg zijn, dat we slecht zijn. Maar we hebben bewezen dat deze kern competitief kan zijn."

Het was wel een mooie assist geweest hé

Het moet zowat de eerste ploeg zijn die Gent gedomineerd heeft in eigen huis. Straf, voor een Anderlecht dat pas negende staat. "We hadden van bij het begin het gevoel dat ze te pakken waren, maar we lieten na om het af te maken. In de laatste zone moeten we nog beslissender worden. Dat Vlap die assist van mij niet afmaakt? Ik heb ook al kansen gemist, daar moet ik hem niet voor verwijten. Het was wel een mooie assist geweest hé..."