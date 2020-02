Vercauteren zet de puntjes op de i: "Dat moet de norm zijn, dat moet toegevoegd worden aan de filosofie"

Anderlecht heeft 7 op 9 gepakt in zijn laatste drie wedstrijden en zit nog steeds in de play-off 1-race. Tegen Gent was het goed. Wat laat uitschijnen dat de spelers meer gemotiveerd zijn tegen grote ploegen. Frank Vercauteren wil die mentaliteit echter niet alleen tegen de top zes zien.

Tegen Cercle Brugge was het bijvoorbeeld een draak van een match. In de Ghelamco Arena speelden ze fris van de lever. "Kijk, ik ga mezelf herhalen, maar we gaan niet kijken op de lange termijn en wedstrijden eruit pikken. Anderlecht moet elke wedstrijd starten om te winnen en goed te spelen", aldus Vercauteren.

Elke week krijgt hij vragen over het belang van de volgende wedstrijd. "Elke wedstrijd is even belangrijk, elke wedstrijd moet even goed zijn. Zoals tegen Gent moet de norm zijn. Punt aan de lijn. Dat moet toegevoegd worden aan de filosofie!"