Hein Vanhaezebrouck is duidelijk: "Club geen kampioen omdat ze beter zijn dan Gent, maar wel omdat ..."

Wie wordt kampioen in 1A? Dat is dé vraag die de komende maanden nog meermaals zal gesteld worden. Hein Vanhaezebrouck is alvast pertinent zeker.

De gewezen coach van Anderlecht, AA Gent en Kortrijk ziet in Club Brugge nog steeds de absolute topfavoriet. Mignolet En hij legt in De Zondag ook uit waarom: "Niet omdat ze beter zijn dan Gent, maar wel omdat Mignolet er in doel staat." "De grote rijkdom van Club zijn de vele mogelijkheden, maar dat moet ook niet overschat worden: voor Vanaken en Vormer hebben ze geen vervangers."