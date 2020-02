Jankovic na klacht van Standard: "Dit is belachelijk"

​Maandagochtend werd bekend dat Bruno Venanzi een klacht indiende tegen Olivier Renard en Aleksandar Jankovic. Zij zouden Standard hebben opgelicht samen met Dejan Vejkovic.

De ex-coach van Standard reageerde nu tegenover La Dernière Heure: ‘”Ik heb hier niets mee te maken. Ze hebben het over de transfers van Kosanovic, Cimirot en Mladenovic? Die eerste was er al toe ik er arriveerde. De tweede kwam pas na mijn vertrek en ik was lang geen fan van de komst van die laatste.”

“In het wilde weg mensen beschuldigen is gevaarlijk en compleet verwerpelijk. Ik kan dan ook niet anders dan ook zelf een klacht in te dienen om mijn naam te zuiveren.”

