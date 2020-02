Bommetje in Standard: Venanzi beschuldigt Renard en Jankovic van financiële fraude

Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard, heeft klacht ingediend tegen Olivier Renard en Aleksandar Jankovic. Zij zouden in hun Standard-periode financiële fraude gepleegd hebben.

Olivier Renard en Aleksandar Jankovic zouden als technische directeur en T1 van de Rouches geld hebben opgestreken bij enkele transfers. In totaal werden zes personen aangeklaagd, onder wie ook Dejan Veljkovic en Mateja Kezman. Dat weet Sporza.

De frauduleuze praktijken kwamen aan het licht tijdens ondervragingen begin dit jaar in Operatie Zero, wanneer Venanzi geconfronteerd werd met verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic.

In totaal zou er voor ruim twee miljoen euro aan valse contracten uitbetaald zijn. Uit de zwarte boekhouding van de spijtoptant en diens verklaringen blijkt dat Jankovic ruim 200 000 euro opstreek en Renard zo'n 20 000 euro bij een nepcontract tussen Colt Sports en Standard in 2016.

Ook bij de transfer van Cimirot van PAOK Saloniki naar Luik werd een contract van 100 000 euro afgesloten met Beneyug. Hiervan zou een derde voor Renard zijn.

Standard diende alvast een klacht in bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren tegen zes betrokkenen voor valsheid in geschrifte, fraude en misbruik van vertrouwen.