De 4-4-2 van Kostic deed Eupen pijn: veel voetballend vermogen, minder gestalte en kracht

Sint-Truiden speelde zaterdag een fantastische partij. Wat de Kanaries het eerste uur in balbezit op de mat legden tegen Eupen, was van een zeer hoog niveau. Kans na kans creëerden de Truienaren, die met een knappe 5-2 overwinning van het terrein stapten.

Milos Kostic opteert de laatste tijd steevast voor een 4-4-2, met een ruit in het middenveld. Opvallend daarbij zijn de 'nieuwe' posities voor Botaka en Asamoah. Botaka werd door Brys veelal als flankspeler en zelfs als back geposteerd, terwijl Asamoah als breker voor de verdediging werd geplaatst.

In een wedstrijd zonder al te grote belangen begon STVV furieus aan de partij. Bijna alle aanvallen vertrokken van de voet van Colombatto. De verdedigende middenvelder van de Kanaries beschikt over een fantastische linkervoet. Akkoord, Eupen gaf Colombatto en zijn ploegmaats te veel ruimte, maar ze speelden het bij wijlen fenomenaal goed uit.

Met korte combinaties -nauwelijks een lange bal gezien- en veel beweging zonder bal lieten de Truienaars Eupen achter de feiten aan hollen. De technisch vaardige Alexander De Bruyn stond links in de ruit, maar trok veelal naar binnen, waardoor de pas herstelde Thibault De Smet de linkerflank kon afdweilen. Op die manier viel bijvoorbeeld het vierde doelpunt.

Op de rechterflank trok Dankoh veel minder mee ten aanval. De ruimte voor hem werd optimaal benut door Asamoah. De Ghanese middenvelder infiltreerde tot drie keer toe op het gepaste moment en scoorde een hattrick, waarna hij zoals bekend met rood het veld moest verlaten.

Jordan Botaka is de middenvelder die het dichtst aanleunt bij de twee spitsen. De Nederlander beweegt slim en heeft - als hij de tijd en ruimte - krijgt, een groot arsenaal aan dribbels en bewegingen in huis. Dat hebben de Oostkantonners zaterdag mogen ondervinden.

Voorin staat met Suzuki en Colidio een complementair duo. De Japanner is ondanks zijn kleine gestalte enorm balvast en gebruikt zijn lichaam zeer goed. Hij schuwt het loopwerk allerminst. Colidio is dan weer een artiest die de bal graag in de voeten heeft. De actie die de Argentijn diep in blessuretijd uit zijn sloffen toonde bij het vijfde doelpunt, verraadt veel talent.

Conclusie: STVV speelde zaterdag heel aantrekkelijk voetbal, met korte passes, veel beweging en snelle balcirculatie. Bedenking is wel dat STVV op het middenveld en voorin over heel weinig kracht en gestalte beschikt. Tegen een zeer matig Eupen was dit geen probleem, maar in andere matchen zou dit wel eens problematisch kunnen zijn.

Komend weekend ontvangt STVV in eigen huis en Cercle, de week erna staat de interessante confrontatie met AA Gent op het programma, waarin de twee ruiten elkaar zullen bekampen.