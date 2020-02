Blijft Dom bij Beerschot? "Natuurlijk hebben er al andere clubs gepolst"

Speelt Joren Dom ook volgend jaar nog voor Beerschot? Beide partijen zal al even aan het onderhandelen over een nieuw contract, maar witte rook is er nog niet.

Makelaar Jesse De Preter ziet het positief in. “Het water tussen beide partijen is nog behoorlijk diep, maar de gesprekken gaan de goede richting uit”, vertelde hij aan Gazet van Antwerpen. “Er ligt sinds vorige week eindelijk een meerjarig contract op tafel, maar we zijn er nog lang niet. Vrijdag hadden we een positief gesprek met Jan Van Winckel, Sander Van Praet en Francis Vrancken. Daaruit bleek dat de club graag een extraatje wil doen voor Joren.” “Wij zullen nu snel een tegenvoorstel doen. We hopen dat we er samen met de club kunnen uitkomen want Joren wil graag blijven. Natuurlijk hebben ook al andere clubs gepolst. Joren is polyvalent én Belg. Dat spreekt veel clubs aan.”