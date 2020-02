Het niet zo geheime wapen van Charleroi in de strijd om play-off 1: beslissend om de 99 minuten

Charleroi heeft tien punten voorsprong op de zevende in het klassement en moet zelfs al achterom kijken om de rivaal uit Luik terug te vinden. De club beukt stevig op de poort richting play-off 1, dankzij een moeilijk te ontwrichten blok en een spits die uit is op revanche.

Die spits is Kaveh Rezaei. De Iraniër kon zijn stempel bij Club Brugge maar niet drukken en koos in augustus voor een terugkeer naar het vertrouwde nest. Het duurde een dikke maand voor hij zich in de ploeg van Karim Belhocine kon spelen, maar vanaf het moment dat hij titularis werd, werd hij meteen ook beslissend.

De Iraanse spits is een werker die de goal weet staan. Zaterdag scoorde hij zijn eerste hattrick in België, goed voor zijn elfde goal van het seizoen. Hij gaf ook al twee assists. Dertien keer was de 27-jarige goalgetter al beslissend voor de Zebra’s in achttien optredens, ofwel een keer per 99 minuten.

Niet spelen tegen Club Brugge

Toen hij Charleroi voor West-Vlaanderen inruilde speelden de Carolo’s voor het eerst in drie jaar geen play-off 1. In de twee jaar die hij voor Charleroi speelde werd het dus tweemaal PO1, toen hij weg was niet meer. Al spelen daar uiteraard ook andere factoren in mee.

Nu hij terug is kan de club zich voor de derde keer in vier jaar voor PO1 plaatsen. Nog een paar punten en het kan niet meer mislopen. Zijn revanche na een mislukt seizoen is dus aardig aan het lukken, al kan hij die revanche niet nemen op de ploeg waar het mislukte. De twee duels tegen Club Brugge moet hij vanuit de tribune bekijken, want de club betaalt nog een deeltje van zijn loon. Slim en ook reglementair van blauw-zwart, maar ook jammer voor de competitie.