Storck dinsdag voor Geschillencommissie na kritiek op wedstrijdleiding

Cercle Brugge greep zaterdag tegen KV Mechelen in extremis zijn laatste strohalm. De situatie van de Vereniging is nog steeds penibel en bovendien moet Bernd Storck dinsdag naar de Geschillencommissie.

De Duitse T1 van Cercle was na de late nederlaag tegen Anderlecht van twee weken geleden furieus over de wedstrijdleiding. Hij deelde een sneer uit naar zowel de scheidsrechters als de VAR. "Als ze ons niet in de Jupiler Pro League willen, dat ze het dan meteen zeggen." Oorzaak hiervan waren enkele niet-gefloten handsballen van Anderlecht.

Hoe dan ook, dinsdag verschijnt Storck voor de Geschillencommissie. Dan weet hij of hij ervan afkomt met een boete en/of schorsing. "Ik ga me persoonlijk verantwoorden voor mijn uitlatingen. Ik had dit evengoed schriftelijk kunnen doen, maar ik ben niet bang om de confrontatie aan te gaan met die mensen", liet de Duitser optekenen na de wedstrijd tegen KV Mechelen.