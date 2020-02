10 ervaren rotten die nog van grote waarde zijn voor hun ploeg

In het buitenland krijgen 'oudjes' Ibrahimovic, Joaquin en Aduriz nog geregeld de handen op elkaar bij het publiek. In de Belgische competitie zijn er ook spelers die van geen ophouden willen weten én dan ook nog eens belangrijk zijn voor hun ploeg. De topschutter, bijvoorbeeld.

Ervaring zat aan de Gaverbeek

Bij Zulte Waregem loopt er zo zelfs een drietal rond. Sammy Bossut is de op acht na oudste speler die dit seizoen in actie kwam. De 34-jarige doelman debuteerde in het seizoen 2006/07 voor de club en is een toonbeeld van clubtrouw. Bossut moet het overigens niet alleen van zijn status hebben. Dit seizoen hield hij al acht keer zijn netten schoon.

Zoals elke doelman dankt hij daar de rest van zijn ploeg uitvoerig voor. Zonder zijn ervaren verdediging zou dat immers niet lukken. Olivier Deschacht wordt op 16 februari 39 en is daarmee de oudste, ingezette speler van de Jupiler Pro League. Zijn ploegmaat Davy de Fauw, ook 38 jaar oud, is de op twee na oudste.

In die top-3 van oudste spelers zien we tussen Deschacht en De Fauw de grijzer wordende haren van Charleroi-doelman Nicolas Penneteau (38). De Fransman is nog steeds van goudwaarde voor de Carolo’s. Elf keer al hield hij de netten schoon en hij is de op een na minst gepasseerde doelman. Alleen Simon Mignolet doet beter.

KV Mechelen heeft ook een (g)oud(en) trio in de ploeg. Igor De Camargo (36) blijft zijn goaltjes maken en kon rekenen op belangstelling van Club Brugge. Arjan Swinkels (35) vormt samen met Peyre het vaste verdedigingsduo en de oudste van de drie, doelman Bram Castro (37), is de vervanger van de langdurig geblesseerde Thoelen.

Rood-wit

Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe doet nog wekelijks een beroep op Christophe Lepoint (35) en waar zou Antwerp nu in het klassement staan moesten ze het zonder aanvoerder Faris Haroun (34) en topschutter Dieumerci Mbokani (34) zien te redden in de centrale as?