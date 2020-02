Doku, diamant waar nog aan geschaafd moet worden, maar potentieel één van de duurste ooit

Jérémy Doku, het nieuwe wonderkind van Anderlecht. Alessio Castro-Montes en Milad Mohammadi moesten uit hun comfortzone komen vorige vrijdag. Meestal laten zij de aanvallers achter hen lopen, nu was het omgekeerd. De 17-jarige winger maakt de progressie die ervan verwacht wordt.

Doku ligt in de bovenste schuif bij Frank Vercauteren en Vincent Kompany, die talent herkennen wanneer ze het zien. De winger moet inderdaad nog werken aan zijn efficiëntie, maar momenteel is hij één van de interessantste jonge spelers op onze velden. Moest dit 15 jaar geleden gebeurd zijn, was hij waarschijnlijk niet uit de kranten weg te slaan. Zoals Vincent Kompany en Anthony Vanden Borre. Maar momenteel kijkt er niemand meer op van een 17-jarige meer of minder in de A-kern van Anderlecht.

Progressie

Toch is het speciaal. De pure snelheid heeft hij altijd al gehad, daardoor viel hij de jeugdscouts van Anderlecht ook op. In de loop der jaren is daar het gebruik van zijn lichaam en zijn techniek bijgekomen. Nu dus enkel nog die beslissende acties. Met twee doelpunten en drie assists mag het wel iets meer zijn voor de tijd die hij speelde.

Nochtans heeft hij dat de laatste weken niet enkel aan zichzelf te wijten. Hij leverde een aantal goeie passes af, maar voor doel wisten zijn ploegmaats er weinig raad mee. Doku is het grote pareltje van Neerpede, nog meer dan Sambi Lokonga of Yari Verschaeren. Toen Marc Coucke Anderlecht overnam, ging directeur opleidingen, Jean Kindermans, hem meteen vertellen over de snelheidsduivel.

Kindermans had immers schrik dat hij de club zou verlaten, want eerder had Herman Van Holsbeeck hem te gelde proberen maken om zijn spits aan te trekken die hij uiteindelijk niet kon halen. 't Is trouwens een talent met een handleiding, een eigen willetje. Niet de makkelijkste soms, maar wel heel zelfbewust. Hij kent zijn kwaliteiten en weet waar hij naartoe wil.

Als hij de progressie van de laatste weken blijft doortrekken, zal het voor Anderlecht ook moeilijk zijn hem te houden. Zeker als hij gaat beginnen scoren en assists geven. Want de buitenlandse ploegen die hem al langer volgen hebben ook hun ogen niet in hun zakken. In een jaar tijd is zijn marktwaarde verzesvoudigd van 1 naar 6 miljoen. Al mag u er gif op innemen dat Anderlecht hem enkel voor een veelvoud van dat bedrag wil verkopen.